В чеченском селе Ножай-Юрт учащиеся познакомились с работой администрации

Учащиеся колледжа в селе Ножай-Юрт Чеченской Республики встретились с сотрудниками местной администрации по национальному проекту «Молодежь и дети». Об этом сообщили в администрации Ножай-Юртовского муниципального района.
Во время встречи молодые люди познакомились с функциями и обязанностями административного аппарата, а также пообщались с главой района Асламбеком Музуруевым. Участники посетили все кабинеты здания администрации, чтобы лучше понять работу представительного органа как на местном уровне, так и в региональном масштабе. Учащиеся получили возможность обсудить актуальные вопросы, касающиеся политики, участия в общественной жизни и реализации своих инициатив.
Профессионалы поделились с молодыми людьми полезными советами и рекомендациями, которые помогут им в саморазвитии и достижении успехов. Такие встречи способствуют установлению более тесного взаимодействия между молодежью и местными властями, что способствует успешному развитию района и улучшению качества жизни населения.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.