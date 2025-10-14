В чеченском селе Ножай-Юрт учащиеся познакомились с работой администрации

Во время встречи молодые люди познакомились с функциями и обязанностями административного аппарата, а также пообщались с главой района Асламбеком Музуруевым. Участники посетили все кабинеты здания администрации, чтобы лучше понять работу представительного органа как на местном уровне, так и в региональном масштабе. Учащиеся получили возможность обсудить актуальные вопросы, касающиеся политики, участия в общественной жизни и реализации своих инициатив.