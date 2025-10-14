Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Когда калининградцы смогут купить льготные авиабилеты на 2026 год

Субсидированные перелёты станут доступны для жителей Калининградской области уже в декабре этого года: министерство транспорта объявило о планах запустить продажу льготных авиабилетов на 2026 год.

Источник: Янтарный край

Процесс подготовки к реализации программы льготных перелётов включает несколько важных этапов. Прежде всего, состоится конкурс среди авиакомпаний, желающих участвовать в программе. После определения победителей будут подписаны необходимые договоры.

Доступность билетов будет обеспечена после завершения всех формальных процедур. Представители министерства инфраструктуры региона подчёркивают, что подробная информация о маршрутах, ценах и условиях приобретения льготных билетов появится на официальных сайтах авиакомпаний.

Программа субсидирования авиаперевозок является важной социальной мерой поддержки жителей Калининградской области. Она позволяет существенно снизить стоимость перелётов и сделать авиасообщение более доступным для различных категорий граждан.