Когда калининградцы смогут купить льготные авиабилеты на 2026 год

Процесс подготовки к реализации программы льготных перелётов включает несколько важных этапов. Прежде всего, состоится конкурс среди авиакомпаний, желающих участвовать в программе. После определения победителей будут подписаны необходимые договоры.
Доступность билетов будет обеспечена после завершения всех формальных процедур. Представители министерства инфраструктуры региона подчёркивают, что подробная информация о маршрутах, ценах и условиях приобретения льготных билетов появится на официальных сайтах авиакомпаний.
Программа субсидирования авиаперевозок является важной социальной мерой поддержки жителей Калининградской области. Она позволяет существенно снизить стоимость перелётов и сделать авиасообщение более доступным для различных категорий граждан.