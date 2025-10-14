Омич украл кольцо ради жены, которая уже осуждена и сидит в колонии Кемерово

В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску поступило заявление от представителя ювелирного салона о грабеже. Как установили правоохранители, в магазин зашел мужчина под видом покупателя, выбрал два золотых кольца, а во время примерки одного из них внезапно выбежал из салона. Ущерб от похищенного салон оценил в 76 000 рублей.
Оперативники быстро установили личность подозреваемого — им оказался 42-летний омич, ранее судимый за имущественные преступления. Выяснилось, что сразу после кражи он уехал в Кемерово.
Спустя несколько дней злоумышленника задержали на перроне железнодорожного вокзала и доставили в Омск. В ходе допроса мужчина признался, что умысел на хищение возник у него спонтанно. Похищенное кольцо он сдал в ломбард и получил 32 000 рублей, которые потратил на поездку к супруге, отбывающей наказание в исправительной колонии в Кемеровской области.
По факту произошедшего дознавателем возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Похищенное кольцо изъято и будет возвращено владельцу.
Ранее мы писали, что 12-летний школьник сел за руль в Омской области — дедушка разрешил «прокатиться».