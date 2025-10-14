Омич украл кольцо ради жены, которая уже осуждена и сидит в колонии Кемерово

В отдел полиции № 6 УМВД России по городу Омску поступило заявление от представителя ювелирного салона о грабеже. Как установили правоохранители, в магазин зашел мужчина под видом покупателя, выбрал два золотых кольца, а во время примерки одного из них внезапно выбежал из салона. Ущерб от похищенного салон оценил в 76 000 рублей.