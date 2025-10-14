В Перми на этой неделе работают два мобильных пункта вакцинации

На этой неделе жители Перми могут пройти вакцинацию в двух мобильных пунктах. Прививку можно будет сделать:
В торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42, 1 этаж) — 15 и 17 октября с 16:00 до 19:00. Здесь доступна вакцина от гриппа.
В парке имени Горького (на площади рядом с Ротондой) — 17 октября, также с 16:00 до 19:00. Там можно получить прививку как от гриппа, так и от пневмококковой инфекции. Вакцинация проводится взрослым от 18 лет. При себе желательно иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед прививкой всех осматривает врач.
Медики особенно советуют прививаться пожилым людям, детям и тем, у кого есть хронические заболевания. У таких групп снижен иммунитет, и при заражении вирусом болезнь может протекать тяжелее и вызывать осложнения.