УФНС по Иркутской области: срок уплаты налогов — 1 декабря

За просрочку платежа начисляются пени, возможны принудительные меры взыскания.

Источник: Пресс-служба УФНС по Иркутской области

ИРКУСТК, 14 октября. IrkutskMedia. УФНС по Иркутской области информирует жителей Иркутска о приближении срока уплаты имущественных налогов. До 1 декабря необходимо внести платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, а также НДФЛ (для определенных категорий плательщиков). Своевременная оплата позволит избежать начисления пеней и применения мер принудительного взыскания.

Для получения налогового уведомления и удобной оплаты рекомендуется использовать электронные сервисы. Легче всего подключиться к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц» с помощью учетной записи портала Госуслуг (6+) или обратившись лично в любой налоговый орган.