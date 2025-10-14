УФНС по Иркутской области: срок уплаты налогов — 1 декабря

ИРКУСТК, 14 октября. IrkutskMedia. УФНС по Иркутской области информирует жителей Иркутска о приближении срока уплаты имущественных налогов. До 1 декабря необходимо внести платежи по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам, а также НДФЛ (для определенных категорий плательщиков). Своевременная оплата позволит избежать начисления пеней и применения мер принудительного взыскания.