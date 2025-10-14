Башкирия разработала закон о защите от недобросовестных кредиторов

Парламент Башкирии направил на предварительное рассмотрение в Совет законодателей России проект федерального закона, направленный на защиту прав заемщиков. Законопроект предусматривает внесение изменений в федеральный закон «О потребительском кредите (займе)».
Как пояснил председатель регионального Государственного Собрания Константин Толкачев, предлагается установить запрет на различные уловки при составлении договоров потребительского займа со стороны кредитных организаций и кооперативов.
Спикер отметил, что в настоящее время полные условия кредитной услуги часто содержатся не в самом договоре, а на отдельной интернет-странице, ссылка на которую приводится в документе. Другой распространенной практикой является выделение части текста цветом или шрифтом, что отвлекает внимание заемщика от информации, значимой для расчета реальной стоимости кредита.
Толкачев заявил, что дополнительные пояснения в примечаниях или ссылках также осложняют понимание условий кредита. По его словам, формально кредитор выполняет требования законодательства об указании всех условий договора в его тексте, а фактически представляет информацию в такой форме, что заемщик не понимает, сколько в итоге он заплатит.
Предлагаемый законопроект, по словам председателя Курултая, поставит заслон недобросовестным практикам и будет способствовать снижению долговой нагрузки населения, уменьшив риски чрезмерной закредитованности.
Ответственной за рассмотрение законопроекта назначена Комиссия Совета законодателей России по вопросам межбюджетных отношений и налоговому законодательству.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.