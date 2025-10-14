Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Два ветерана ВОВ отмечают 100-летний юбилей в Краснодаре

В светлый праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Краснодаре свое 100-летие встретили два ветерана ВОВ.

Источник: Соцсети

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в Краснодаре два ветерана Великой Отечественной войны отмечают 100-летний юбилей. Об этом на своей странице в социальных сетях рассказала мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Мария Дмитриевна Терешкина родилась в Мордовии. В годы войны трудилась в тылу, а по ее окончании вплоть до выхода на пенсию работала медиком. Ветеран посвятила 44 года службе в фельдшерско-акушерском пункте и встретила рождение более 12 тысяч детей. Мария Дмитриевна является заслуженным фельдшером Краснодара. У нее пятеро детей, девять внуков и 23 правнука.

Анна Семеновна Шупляк — уроженка Рязанской области. С 16 лет трудилась в тылу и окончила курсы радисток. В Краснодар переехала в 1953 году, почти половину жизни отработала на заводе ЗИП штамповщицей. Сегодня о ней заботятся двое детей, двое внуков и двое правнуков.

«Желаю нашим ветеранам здоровья, домашнего тепла и благополучия в семьях. Пусть внуки и правнуки растут на примерах своих героев», — поздравил ветеранов Евгений Наумов.