Два ветерана ВОВ отмечают 100-летний юбилей в Краснодаре

Мария Дмитриевна Терешкина родилась в Мордовии. В годы войны трудилась в тылу, а по ее окончании вплоть до выхода на пенсию работала медиком. Ветеран посвятила 44 года службе в фельдшерско-акушерском пункте и встретила рождение более 12 тысяч детей. Мария Дмитриевна является заслуженным фельдшером Краснодара. У нее пятеро детей, девять внуков и 23 правнука.