Генерал Акимов умер в Волгограде в свой день рождения

В Волгограде в свой день рождения скончался бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Об этом сообщает местный новостной портал V1.RU со ссылкой на его сослуживцев и организацию «Генералы Волгограда».