Генерал Акимов умер в Волгограде в свой день рождения

В Волгограде в свой день рождения скончался бывший командир 20-й Гвардейской мотострелковой дивизии генерал Николай Акимов. Об этом сообщает местный новостной портал V1.RU со ссылкой на его сослуживцев и организацию «Генералы Волгограда».

Акимов родился 13 октября в 1956 году.

«Да, к сожалению, это правда… Ровно 69 лет ему исполнилось», — сказали в организации.

Там отметили, что военный скончался после продолжительной болезни, у него была онкология.

Акимов в 1977 году закончил Московское общевойсковое Командное училище имени Верховного Совета РСФСР.

В 1989 году он стал начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады.

В 1997 году Акимов закончил Военную академию Генштаба, после чего до 2001 года командовал 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией.

Ветеран боевых действий. Награжден госнаградами, в том числе орденом Мужества.