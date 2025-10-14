Генерал Акимов умер в Волгограде в свой день рождения

Акимов родился 13 октября в 1956 году.
«Да, к сожалению, это правда… Ровно 69 лет ему исполнилось», — сказали в организации.
Там отметили, что военный скончался после продолжительной болезни, у него была онкология.
Акимов в 1977 году закончил Московское общевойсковое Командное училище имени Верховного Совета РСФСР.
В 1989 году он стал начальником штаба 6-й Гвардейской отдельной мотострелковой бригады.
В 1997 году Акимов закончил Военную академию Генштаба, после чего до 2001 года командовал 20-й Гвардейской мотострелковой дивизией.
Ветеран боевых действий. Награжден госнаградами, в том числе орденом Мужества.