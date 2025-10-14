Ташкент, Есенин, Высоцкий и «Хулиган»: Сергей Безруков об Узбекистане

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция народного артиста России Сергея Безрукова.
Речь шла о целях его приезда в Узбекистан, культурных инициативах и творческих планах.
Сергей Безруков приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь», в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта, читая произведения Есенина и исполняя песни на его стихи.
В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады, чтобы показать зрителям, насколько разным был один из ярчайших представителей Серебряного века.
Безруков рассказал, что уже ведутся переговоры с хокимиятом и принято предварительное решение об установке памятника Есенину в Ташкенте.
Он напомнил, что Есенин бывал в Ташкенте и Самарканде, где, вдохновившись восточной культурой, создал цикл «Персидские мотивы».
Есенин впитывал ту самую Персию здесь, в Ташкенте. Был очарован культурой Узбекистана и влюблен в Самарканд.
Сергей Безруков также отметил особую роль Ташкента как центра притяжения искусства и театра.
Здесь такие гиганты, представители богатейшей культуры. Есть национальный театр, русский театр, филиал ВГИКа. Возрождение театральных традиций — важная задача. Хочется почаще приезжать именно с постановками высокого уровня.
В завершении медиа мероприятия Сергей Безруков исполнил легендарную песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».
Эмоциональное исполнение одного из самых пронзительных произведений Высоцкого стало настоящим украшением встречи, еще раз напомнив о силе русского слова и искренности настоящего искусства.