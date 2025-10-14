Ричмонд
Ташкент, Есенин, Высоцкий и «Хулиган»: Сергей Безруков об Узбекистане

Народный артист России приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь», в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта.

Источник: Sputnik.uz

В мультимедийном пресс-центре Sputnik состоялась пресс-конференция народного артиста России Сергея Безрукова.

Речь шла о целях его приезда в Узбекистан, культурных инициативах и творческих планах.

Сергей Безруков приехал в Ташкент с музыкально-поэтическим спектаклем «Хулиган. Исповедь», в котором рассказывает о судьбе великого русского поэта, читая произведения Есенина и исполняя песни на его стихи.

В спектакле звучат и ударные рок-композиции, и зажигательное танго, и лирические баллады, чтобы показать зрителям, насколько разным был один из ярчайших представителей Серебряного века.

Безруков рассказал, что уже ведутся переговоры с хокимиятом и принято предварительное решение об установке памятника Есенину в Ташкенте.

Он напомнил, что Есенин бывал в Ташкенте и Самарканде, где, вдохновившись восточной культурой, создал цикл «Персидские мотивы».

Есенин впитывал ту самую Персию здесь, в Ташкенте. Был очарован культурой Узбекистана и влюблен в Самарканд.

сказал артист

Сергей Безруков также отметил особую роль Ташкента как центра притяжения искусства и театра.

Здесь такие гиганты, представители богатейшей культуры. Есть национальный театр, русский театр, филиал ВГИКа. Возрождение театральных традиций — важная задача. Хочется почаще приезжать именно с постановками высокого уровня.

подчеркнул актер

В завершении медиа мероприятия Сергей Безруков исполнил легендарную песню Владимира Высоцкого «Кони привередливые».

Эмоциональное исполнение одного из самых пронзительных произведений Высоцкого стало настоящим украшением встречи, еще раз напомнив о силе русского слова и искренности настоящего искусства.