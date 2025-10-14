Ремонт дороги в Лукояновском районе затягивается из-за срыва контракта

Ремонт участка дороги от Больших Арь до Большого Маресьева в Лукояновском районе приостановлен из-за невыполнения обязательств подрядчиком. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Нижегородской области, отвечая на жалобу местной жительницы во ВКонтакте. Жительница Надежда Р. пожаловалась на то, что после села Никулино дорожное покрытие полностью снято, лежит щебень, а рабочая техника на объекте отсутствует.