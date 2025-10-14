Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дороги в Лукояновском районе затягивается из-за срыва контракта

Минтранс Нижегородской области расторгает договор с подрядчиком, не завершившим работы на участке Большие Арьи — Большое Маресьево.

Источник: Правительство Нижегородской области

Ремонт участка дороги от Больших Арь до Большого Маресьева в Лукояновском районе приостановлен из-за невыполнения обязательств подрядчиком. Об этом сообщили в Министерстве транспорта Нижегородской области, отвечая на жалобу местной жительницы во ВКонтакте. Жительница Надежда Р. пожаловалась на то, что после села Никулино дорожное покрытие полностью снято, лежит щебень, а рабочая техника на объекте отсутствует.

В Министерстве транспорта подтвердили проблему: «Поскольку подрядчик не выполнил свои обязательства, в настоящее время ведется процедура расторжения с ним контракта».

Ведомство пояснило, что после завершения процедуры расторжения будет объявлен новый конкурс по выбору другого подрядчика. Сроки завершения работ на участке станут известны только по итогам проведения этого конкурса.

Ранее сообщалось, что направление главной дороги изменили в центре Нижнего Новгорода.