Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело из-за распространения звуковой рекламы в самолете во время рейса авиакомпании «Победа» Москва-Сочи, сообщило ведомство.

Источник: © РИА Новости

«ФАС возбудила дело за распространение звуковой рекламы в самолете. По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании “Победа” содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — говорится в сообщении.

Ведомство установило, что аудиоролик распространялся на маршруте Москва-Сочи и в нем сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке. Продукт какого банка рекламировался, в сообщении не уточняется.

«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В случае установления их вины ведомство применит меры административного воздействия», — указала ФАС.