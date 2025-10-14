ФАС возбудила дело из-за звуковой рекламы в самолете

«ФАС возбудила дело за распространение звуковой рекламы в самолете. По мнению службы, действия рекламодателя и авиакомпании “Победа” содержат признаки нарушения рекламного законодательства», — говорится в сообщении.
Ведомство установило, что аудиоролик распространялся на маршруте Москва-Сочи и в нем сообщалось о высокой ставке по вкладам в банке. Продукт какого банка рекламировался, в сообщении не уточняется.
«Согласно действующему законодательству, не допускается распространение звуковой рекламы с использованием транспортных средств. За нарушение этого требования несут ответственность как рекламодатель, так и рекламораспространитель. В случае установления их вины ведомство применит меры административного воздействия», — указала ФАС.