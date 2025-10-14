Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота

По данным УФСБ, сотрудниками УФСБ в октябре 2024 года в Челябинской области были задержаны два участника преступной группы, организовавших незаконную добычу самородного золота на территории нескольких регионов России. Получаемые драгметаллы сбывались в Екатеринбурге. У задержанных изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Изъятые металлы обращены в доход государства.