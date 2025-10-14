Двух жителей Челябинской области осудили за незаконный оборот золота

По данным УФСБ, сотрудниками УФСБ в октябре 2024 года в Челябинской области были задержаны два участника преступной группы, организовавших незаконную добычу самородного золота на территории нескольких регионов России. Получаемые драгметаллы сбывались в Екатеринбурге. У задержанных изъяли золотые самородки и кустарно изготовленные слитки общей массой свыше 42 килограммов на сумму около 414 миллионов рублей, а также оборудование для добычи драгоценного металла. Изъятые металлы обращены в доход государства.
«Правобережный районный суд Магнитогорска признал виновными двух жителей региона, 1973 и 1988 годов рождения… Судебной инстанцией каждый злоумышленник приговорен к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Они признаны виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 УК России (незаконный оборот драгоценных металлов, совершенный в крупном размере), отмечается в сообщении.