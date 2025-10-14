Ричмонд
Российские геологи начали поиск полезных ископаемых на Аравийском полуострове

Исследования проводятся в рамках контракта, заключенного с геологическими службами Саудовской Аравии и Китая.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 октября. /ТАСС/. Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского (Институт Карпинского) начал выявлять перспективные площади по твердым полезным ископаемым в западной части Аравийского полуострова. Исследования проводятся в рамках 10-летнего контракта, заключенного с геологическими службами Саудовской Аравии и Китая, сообщил ТАСС генеральный директор Института Карпинского Павел Химченко.

«Это международный проект между различными странами. Институт Карпинского работает с геологической службой Саудовской Аравии, геологической службой Китая. Мы подписали договор и приступили к геологическому изучению Аравийского щита в Саудовской Аравии», — сказал ТАСС Химченко.

Химченко добавил в разговоре с ТАСС, что контракт поможет «нарастить полноценное сотрудничество в области геологии и недропользования» с теми странами, которые являются стратегически важными партнерами России.

Сейчас российские геологи создают геологическую карту Аравийского щита: проводят полевые работы по картированию, описывают обнажения, проводят ретроспективный анализ, лабораторные исследования, собирают данные, в дальнейшем — будут составлять геологические и металлогенические прогнозные карты. Так они «выявят перспективные площади по твердым полезным ископаемым» Аравийского щита. В регионе есть перспективы по рудам железа, золота, меди, цинка, серебра, свинца, пирита, фосфоритов, магнезита, мрамора, соли, известняков, а также редкоземельным металлам.

Институт Карпинского.

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт им. А. П. Карпинского был образован в 1882 году как первый Геологический комитет России. Институт носит имя первого выборного президента Российской академии наук — Александра Карпинского. В учреждении работают высококвалифицированные специалисты в области геологоразведочных работ и картографирования.

