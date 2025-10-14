Ресурсники отчитались о штатном начале отопительного сезона в Нижнем Новгороде

Технический директор ООО «ЭН+ Тепло Волга» (обеспечивает теплоснабжение Автозаводского и части Ленинского района) Игорь Шабанов рассказал, что у них число аварий снизилось на 10%, до 54. Жалоб в начале сезона поступало около 140 в день, сейчас в среднем от 30 до 60. Сравнение с предыдущем годом он не привел, но также отметил, что отопительный сезон проходит штатно.