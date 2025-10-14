Ричмонд
В Иркутской области мошенники обманывают жителей, предлагая скидки на косметику

Объявления с предложением аферисты публикуют в социальных сетях.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области мошенники обманывают жителей предлагая скидки на косметику. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, аферисты публикуют в социальных сетях объявления с предложением получить скидку через интернет-бот.

— Пользователям предлагают зарегистрироваться на легальном сервисе проверки кредитных истой и отправить скриншот с личными данными, — уточнили в пресс-службе полиции.

Как только бот получает данными паспорта и ИНН, он прекращает общение. Эти сведения могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов или продажи информации на черном рынке.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня 12 жителей Приангарья перевели аферистам 12,3 миллиона рублей.