В Иркутской области мошенники обманывают жителей предлагая скидки на косметику. Как рассказали КП-Иркутск в ГУ МВД России по региону, аферисты публикуют в социальных сетях объявления с предложением получить скидку через интернет-бот.
— Пользователям предлагают зарегистрироваться на легальном сервисе проверки кредитных истой и отправить скриншот с личными данными, — уточнили в пресс-службе полиции.
Как только бот получает данными паспорта и ИНН, он прекращает общение. Эти сведения могут быть использованы мошенниками для оформления кредитов или продажи информации на черном рынке.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за три дня 12 жителей Приангарья перевели аферистам 12,3 миллиона рублей.