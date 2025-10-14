В Омской области у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль жены

42-летний житель села Седельниково не только лишился прав и получил 200 часов обязательных работ — его семья осталась без автомобиля. Суд постановил конфисковать внедорожник, на котором мужчина ехал в состоянии опьянения, несмотря на то, что владелицей машины была его супруга.