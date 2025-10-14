В Омской области у нетрезвого водителя конфисковали автомобиль жены

42-летний житель села Седельниково не только лишился прав и получил 200 часов обязательных работ — его семья осталась без автомобиля. Суд постановил конфисковать внедорожник, на котором мужчина ехал в состоянии опьянения, несмотря на то, что владелицей машины была его супруга.
Как рассказали в прокуратуре Омской области, мужчина повторно сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд Седельниковского района вынес решение, что автомобиль «VORTEX TINGO» следует конфисковать, а мужчине назначить 200 часов обязательных работ. Кроме того, нарушителю выставлен запрет на управление ТС на 2 года.
Решение стало неожиданностью даже для супруги подсудимого, которая выступала против изъятия машины. Однако суд указал, что автомобиль является совместно нажитым имуществом, а значит — может быть признан орудием совершения преступления.
