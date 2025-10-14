В Перми ограничат движение на двух участках по улице Карпинского

Также будет действовать временная схема движения для пешеходов на перекрестке улиц Карпинского и Пашийской. Здесь рабочие ведут строительство тепловых сетей, устройство трамвайных путей, тротуаров, а также работы по благоустройству. В минтрансе добавили, что в проект реконструкции улицы входит весь перекресток улиц Стахановской и Карпинского. «Он будет переустраиваться частями для обеспечения проезда транспорта», — добавили в министерстве.