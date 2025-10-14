На Аллее Славы Метроэлектротранса появился новый экспонат — троллейбус марки «ЗиУ-9»

На Аллее Славы МУП «Метроэлектротранс» по ул. Петербургской в Казани появился новый экспонат — троллейбус марки «ЗиУ-9». На протяжении четырех десятилетий он верно служил городу, перевозя по маршрутам не одно поколение казанцев. Теперь легендарная машина заняла почетное место в музее под открытым небом, став восьмым экспонатом. Мэр Казани Ильсур Метшин посетил Аллею Славы и осмотрел новый экспонат.
Здорово, что «Метроэлектротранс» занимается сохранением памяти. Мы сами в студенческие годы ездили на таких троллейбусах и трамваях. Важно сохранять и традиции, и историю предприятия. Спасибо вам!
Троллейбусы марки «ЗиУ-9» долгое время были одним из самых массовых и узнаваемых видов общественного транспорта в столице Татарстана и пользовались огромной любовью горожан. Они оставались в строю до 2013 года. Сегодня в городе сохранились лишь два экземпляра этой модели: один теперь украшает Аллею Славы, второй находится в троллейбусном депо № 1.
«Троллейбус марки “ЗиУ-9” — самая массовая и узнаваемая модель своего времени. В Советском Союзе ее знали все — именно на таких машинах ежедневно ездили миллионы людей. На протяжении сорока лет эти троллейбусы выпускались и пользовались огромной популярностью у казанцев», — рассказал начальник троллейбусного депо Сергей Петров.
Восстановление троллейбуса заняло восемь месяцев. Команда предприятия провела масштабную работу, фактически воссоздав машину с нуля: был полностью отремонтирован кузов, заменены облицовочные листы, проведена шпаклевка и покраска.
Особое внимание уделили деталям интерьера: мастера изготовили сиденья и поручни, восстановили напольное покрытие. В салоне также установлен подлинный клавишный компостер 1980-х годов, которым пользовались пассажиры тех лет.
«Постарались сделать так, чтобы он выглядел максимально близко к заводскому. Конечно, время берет свое — в идеальном состоянии троллейбус не сохранился. Поэтому кое-где пришлось заменить детали похожими материалами, чтобы сохранить общий облик и атмосферу машины», — пояснил Сергей Петров.
Работы велись с максимальной исторической точностью. Реставраторам помогали старые фотографии, техническая документация и бесценные советы ветеранов предприятия, которые ранее работали на этой модели.
Для доставки экспоната на Аллею Славы его аккуратно переместили на аварийной сцепке, вручную закатив по специально уложенным листам, чтобы не повредить зеленый газон.
В будущем на Алее Славы планируется заменить асфальтовые дорожки на брусчатку, чтобы облик пространства стал еще более привлекательным для жителей и гостей города.
Напомним, Аллея Славы была открыта в 2009 года на улице Петербургской неподалеку от административного здания МУП «Метроэлектротранс». На аллее установлены мемориальный обелиск в память о работниках городского электрического транспорта, погибших на полях сражений в военные годы, и раритетный городской электротранспорт: два троллейбуса — ЗиУ-5 и МТВ-82, установленный в прошлом году, а также пять ретро-вагонов трамвая, среди которых есть уникальный экземпляр XIX века, приводившийся в движение лошадьми.