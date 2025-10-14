На Аллее Славы Метроэлектротранса появился новый экспонат — троллейбус марки «ЗиУ-9»

Напомним, Аллея Славы была открыта в 2009 года на улице Петербургской неподалеку от административного здания МУП «Метроэлектротранс». На аллее установлены мемориальный обелиск в память о работниках городского электрического транспорта, погибших на полях сражений в военные годы, и раритетный городской электротранспорт: два троллейбуса — ЗиУ-5 и МТВ-82, установленный в прошлом году, а также пять ретро-вагонов трамвая, среди которых есть уникальный экземпляр XIX века, приводившийся в движение лошадьми.