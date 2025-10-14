Почему 30-летние не покидают родительский дом

Нет, все можно понять. Период взросления растянулся. И продолжительность жизни тоже растет, и пенсии отодвигаются — кажется, все успеют пожить самостоятельно. Никто теперь на мороз в 18 не выставляет. Принимают во внимание и то, что надо человеку доучиться: пока бакалавриат да магистратура — вот уже 25 почти. Ладно, годик еще раскачаться. Принимается, если у человека план: он договаривается с родными, что на аренде он экономит, чтобы честно откладывать на свое, при этом он берет на себя часть бытовых расходов. Никто не осудит, когда взрослая дочь живет с пожилым одиноким родителем — тут уже смена ролей. Но ведь сплошь и рядом истории, когда 30-летние живут у мамы с папой на всем готовом, работают для души, считай — даром, все себя ищут, а порой перекладывают на несчастных родителей еще и свои кредиты.