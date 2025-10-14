В Бугульме отремонтировали и оснастили 2 библиотеки

Библиотеку Дружбы народов и библиотеку семейного чтения модернизировали в Бугульме Республики Татарстан. Работы в обоих учреждениях велись по нацпроекту «Семья», сообщили в региональном министерстве культуры.
В библиотеках появились новые функциональные зоны для чтения и творчества, удобные пространства для отдыха и занятий. Все они оформлены с учетом последних тенденций в дизайне и оснащены современным интерактивным, компьютерным, мультимедийным, звуковым и копировальным оборудованием.
Помимо этого, книжные фонды учреждений пополнились более чем на шесть тысяч новых экземпляров. Для развития доступной среды были созданы специальные рабочие места для слабовидящих и незрячих посетителей.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.