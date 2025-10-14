Ученикам новосибирских школ будут готовить «суворовскую кашу»

Как рассказала директор новосибирской МАОУ СОШ № 220, такие блюда внедряют после различных конкурсов, где родители и дети голосуют за то, что включить в меню. Помимо этого для учеников специально готовят «исторические блюда», как, например, кашу по рецепту Александра Суворова.