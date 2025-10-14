Ученикам новосибирских школ будут готовить «суворовскую кашу»

В новосибирских школах будут готовить «суворовскую кашу». Блюдо включили в меню для учащихся. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
Как рассказала директор новосибирской МАОУ СОШ № 220, такие блюда внедряют после различных конкурсов, где родители и дети голосуют за то, что включить в меню. Помимо этого для учеников специально готовят «исторические блюда», как, например, кашу по рецепту Александра Суворова.
— Правительством Новосибирской области ежегодно увеличивается объем средств, направляемых в целом на организацию бесплатного и льготного питания обучающихся. В 2025 году из бюджетов всех уровней на эти цели выделено более 4,4 млрд рублей, — поделился и.о. министра образования региона Юрий Савостьянов.
