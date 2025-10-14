Алишер Кадыров объяснил, почему болезни в Узбекистане «помолодели»: всему виной фармацевтический бизнес

«Инфаркт помолодел. Инсульт помолодел. Диабет помолодел. Онкология помолодела. Разве всё это не связано с фармацевтическим бизнесом? Ведь это очень крупный бизнес — на этом зарабатывают деньги. А здоровье наших людей — это вопрос пятого порядка. Главное — продажи лекарств», — заявил депутат.
Он также обратил внимание на то, как формируются рецепты для больных, особенно для страдающих диабетом.
«Человек болен диабетом. При сахаре, если появляется одна рана, сколько мучений человек испытывает. Например, приходишь, чтобы вылечить одну такую рану, и тебе выписывают лекарств на 5−6 миллионов сумов. Одному пациенту. Если посмотреть, что внутри этих лекарств на 5 миллионов — там БАДы. Какая связь между БАДами и диабетом? Люди, сидящие там, занимаются именно лекарственным бизнесом», — подчеркнул он.
По его словам, необходимо покончить с подходом, при котором больной превращается в товар.
«Какие-то препараты, допустим, могут придавать человеку силы, ещё что-то — я не знаю, сейчас не об этом речь. Сейчас речь о том, что в Узбекистане надо искоренить само понятие превращения больного в товар», — сказал Кадыров.
Депутат также предложил ужесточить контроль за назначением сильнодействующих препаратов и антибиотиков, чтобы те можно было купить только по рецепту и никак иначе.
Выступление депутата вызвало активное обсуждение в социальных сетях. Многие пользователи поддержали его мнение, отмечая, что в последние годы аптеки всё больше напоминают коммерческие точки с агрессивным маркетингом, чем фармацевтические учреждения.