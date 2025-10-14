Алишер Кадыров объяснил, почему болезни в Узбекистане «помолодели»: всему виной фармацевтический бизнес

«Человек болен диабетом. При сахаре, если появляется одна рана, сколько мучений человек испытывает. Например, приходишь, чтобы вылечить одну такую рану, и тебе выписывают лекарств на 5−6 миллионов сумов. Одному пациенту. Если посмотреть, что внутри этих лекарств на 5 миллионов — там БАДы. Какая связь между БАДами и диабетом? Люди, сидящие там, занимаются именно лекарственным бизнесом», — подчеркнул он.