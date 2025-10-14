На Дону прошел ежегодный областной урок занятости

Областной урок занятости состоялся 9 октября для учеников 9−11 классов в школах Дона в соответствии с задачами нацпроекта «Кадры». Мероприятие помогает сориентировать будущих выпускников перед получением профессионального образования, сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
«Ежегодный областной урок занятости в первую очередь направлен на формирование будущего кадрового потенциала нашей области. Это своеобразный старт в профориентационной работе со школьниками в текущем учебном году. Программа мероприятий насыщенная. Ребята знакомятся с востребованными профессиями в регионе», — рассказал руководитель управления Государственной службы занятости населения Сергей Григорян.
Он отметил, что специалисты службы занятости помогают школьникам определиться с будущей профессией, рассказывают, где в области можно получить профессиональное образование, а также о профильных мероприятиях, которые состоятся в течение учебного года. В день урока занятости для молодежи также провели профориентационное тестирование.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.