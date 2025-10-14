В Ленинском округе Омска под колеса автомобиля попал ребенок

«Сегодня, 14 октября, произошло ДТП в Ленинском округе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 80-летний водитель автомобиля “Иж Ода”, двигаясь по Сибирскому проспекту, в районе строения № 12 допустил наезд 11-летнего школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении омской автоинспекции.