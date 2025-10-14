В Ленинском округе Омска под колеса автомобиля попал ребенок

О ДТП, в котором пострадал 11-летний омский школьник, сообщает телеграм-канал «Госавтоинспекция Омской области». Ребенок попал под колеса автомобиля сегодня, 14 октября.
«Сегодня, 14 октября, произошло ДТП в Ленинском округе. Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что 80-летний водитель автомобиля “Иж Ода”, двигаясь по Сибирскому проспекту, в районе строения № 12 допустил наезд 11-летнего школьника, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», — говорится в сообщении омской автоинспекции.
Также ведомство отметило, что в результате ДТП ребенку понадобилась срочная медицинская помощь. Окончательно причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе проверки.