В преддверии непогоды в Воронеже на улицы частного сектора начали завозить пескосмесь

В Воронеже на ближайшее время прогнозируют ухудшение погоды с большой вероятностью выпадения снега. В связи с этим коммунальные службы начали активно завозить на улицы города пескосоляную смесь для борьбы с возможным гололедом. В первую очередь внимание уделяют частному сектору и спускам-подъемам, где риск образования наледи на асфальте особенно высок. Больше всего таких улиц в Ленинском и Центральном районах.
— В нашем районе 238 улиц частного сектора, большинство из которых расположены на склонах и нуждаются в дополнительной защите от зимней скользкости, — рассказали в управе Ленинского района. — По поручению управы специалисты районного комбината благоустройства приступили к завозу пескосоляной смеси на улицы частного сектора. Всего планируется завезти около 450 тонн пескосоляной смеси. Этот материал будет использоваться жителями самостоятельно при образовании гололедицы. На данный момент уже обеспечена почти половина проблемных участков.