В преддверии непогоды в Воронеже на улицы частного сектора начали завозить пескосмесь

В Воронеже на ближайшее время прогнозируют ухудшение погоды с большой вероятностью выпадения снега. В связи с этим коммунальные службы начали активно завозить на улицы города пескосоляную смесь для борьбы с возможным гололедом. В первую очередь внимание уделяют частному сектору и спускам-подъемам, где риск образования наледи на асфальте особенно высок. Больше всего таких улиц в Ленинском и Центральном районах.