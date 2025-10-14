Ковальчук: российская генетическая база винограда насчитывает около 1000 сортов

«В СССР были масштабные разработки почвенных карт, климатических карт. Мы сейчас берем эти карты за несколько десятилетий и пытаемся сформулировать критерии “виноградопригодности” земель, исходя из наложения этой многослойной картины: карт почв, карт климата и карт сортов и дрожжей. И теперь к этому мы добавили данные о геноме, благодаря чему вино приобретает еще и биогенетическое, биологическое лицо. [Понимание особенностей] терруара становится более глубоким», — заключил глава Курчатовского института.