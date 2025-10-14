В Сургуте отремонтировали школу № 8 имени Сибирцева

Капитальный ремонт школы № 8 имени А. Н. Сибирцева завершился в Сургуте по нацпроекту «Молодежь и дети». Обновленное образовательное учреждение распахнет свои двери для более чем тысячи школьников сразу после каникул — со второй четверти этого учебного года, сообщили в городской администрации.
В рамках работ школу оснастили всем необходимым: от новой мебели и учебно-наглядных пособий до современного оборудования для кабинетов, включая оптические микроскопы, цифровые лаборатории, интерактивные доски, проекторы и компьютерную технику. Значительно расширили школьную столовую: вместимость обеденного зала увеличилась со 140 до 160 человек. В школе обустроили лекционную аудиторию, рассчитанную на 60 учеников, с расширенными дверными проемами и сценой для выступлений.
«У нас появилось много дополнительных современных, мобильных и трансформируемых помещений, куда мы можем приглашать детей для занятий спортом и творчеством, а также для общения. В школе обновлено естественно-научное направление — это и цифровые лаборатории, и специализированное оборудование. Также преобразовали столовую, чтобы соответствовать всем нормам безопасности и организации качественного питания детей», — поделилась директор школы Ирина Кирпикова.
В создании дизайна школы приняли участие студенты Сургутского педагогического университета, ученики, родители и учителя. Теперь учреждение представляет собой трансформируемое пространство с коворкинг-зонами, многофункциональными столами и диванами. В спортзалах обновлен инвентарь, создан зал для занятий хореографией с зеркалами и переносными стойками. Отремонтированы кабинеты педагогов-психологов, учителей-логопедов и дефектологов.
Параллельно с капитальным ремонтом здания велись работы по благоустройству территории школы. Там появились универсальная инклюзивная спортивная площадка для волейбола и баскетбола, турниковая зона, полоса препятствий, пространство для фитнеса и отдыха, беговая дорожка.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.