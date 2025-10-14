Минфин предложил открыть игорную зону в Республике Алтай

Министерство финансов России разработало законопроект о создании новой игорной зоны в Республике Алтай. В ведомстве утверждают, что это позволит стимулировать развитие региона, увеличить турпоток и создать дополнительные рабочие места. В настоящее время в России действуют четыре игорные зоны, еще одна в Крыму находится в стадии проекта. Депутат Виталий Милонов раскритиковал предложение, заявив, что казино привлекут в регион «маньяков и лудоманов». По данным РСТ, в 2024 году Алтай посетили около 2,7 млн туристов.