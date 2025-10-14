В Верхнем Тагиле откроется отремонтированная лыжная база

Лыжную базу на улице Строительной в Верхнем Тагиле Свердловской области отремонтировали по госпрограмме «Спорт России». Завершается благоустройство прилегающей территории, сообщили в администрации муниципального округа.
В ходе работ был выполнен капитальный ремонт здания, обустроены современные раздевалки для мужчин и женщин, приобретен лыжный инвентарь для проката. Для обеспечения безопасности посетителей установлена система видеонаблюдения и оповещения.
Ключевой элемент инфраструктуры — новая лыжная трасса протяженностью около километра с асфальтовым покрытием и современной системой освещения, что позволит проводить тренировки и спортивные мероприятия круглый год в любое время суток.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.