Стало известно, кто чаще всего приезжает в Башкирию в качестве туриста

На оперативном совещании в ЦУРе были подведены итоги летнего туристического сезона в Башкирии. Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина сообщила, что с начала 2025 года регион посетило почти полтора миллиона путешественников. Этот результат позволил Башкирии занять третье место в Приволжском федеральном округе и 17 среди всех субъектов России по туристической привлекательности.
Анализ данных, предоставленных «Сбер Аналитикой», показал, что основную часть гостей республики составляют жители соседних областей и республик. Наибольшую активность проявили туристы из Челябинской области, которые составили 28% от общего потока. Далее следуют гости из Татарстана (16,5%), Оренбургской области (10%), Свердловской области (7%) и Удмуртии (6%). На путешественников из остальных регионов страны пришлось 32,5%.
Отдельно министр отметила растущую популярность санаторно-курортного лечения в Башкирии. С января 2025 года оздоровительные услуги в местных санаториях воспользовались около 80 тысяч человек. По этому показателю республика заняла первое место в Приволжском федеральном округе и вошла в пятерку лучших регионов России.
