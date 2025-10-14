Стало известно, кто чаще всего приезжает в Башкирию в качестве туриста

На оперативном совещании в ЦУРе были подведены итоги летнего туристического сезона в Башкирии. Министр предпринимательства и туризма республики Светлана Верещагина сообщила, что с начала 2025 года регион посетило почти полтора миллиона путешественников. Этот результат позволил Башкирии занять третье место в Приволжском федеральном округе и 17 среди всех субъектов России по туристической привлекательности.