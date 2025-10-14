Поздравить любимый Кишинев можно бесплатно, а вот отметить праздник будет накладно: бокал извара — 40 леев, плацинда или початок кукурузы — 50, а сто граммов шашлыка — 70

Хорошо, что нынче праздничный день — центр города перекрыт, но по улице Букурешть особых пробок нет, да и общественный транспорт не полон пассажиров. Да и погодка не подкачала — тепло, хоть и не совсем солнечно, но и дождей нет. В общем, лепота!
Многие кишиневцы с детишками гуляют в парке, журчит фонатн, тепло, настроение хорошее…
Немало людей просто гуляет в парке. Леонид РЯБКОВ.
А площадь-то практически пустая! Пока. Лишь в центре стоят зрители, слушают детский хор, да суетятся журналисты.
Ниже Триумфальной арки раскинулись лавки народных мастеров. Любо посмотреть, да дорого купить. Кушма овечья стоит 800 леев.
— Натуральная! — уверяет мастер.
Многие кишиневцы у палаток народных мастеров. Леонид РЯБКОВ.
Продают ие, мед, глиняную посуду, игрушки самодельные, картины, бочонки для вина, брынзу, колбасы… Здесь народу побольше, приходится даже протискиваться сквозь толпу.
Центр перекрыт от улицы Бэнулеску-Бодони до Александри. Фуд-зона начинается от перекрестка бульвара Штефана чел Маре и улицы Пушкина. Вовсю витает шашлычный дымок, растворяясь в осеннем небе.
Вертится на вертеле целый поросенок, людей за столами пока немного. Шашлык, мититеи-кэрнэцэи стоят 60−70 леев за сто граммов, на десять леев дешевле, чем неделю назад в День вина. Зато муст и тулбурел стоят дороже — за полуторалитровую бутылку просят 70 леев, литр стоит 50.
И свободные столики пока еще можно легко найти. Леонид РЯБКОВ.
Стакан извара стоит 40 леев, гарнир к шашлыку — 40, початок жареной кукурузы — 50, сто граммов жареных креветок — 70, а плацинда с творогом — 50 леев. Дороговато, конечно.
На вертеле вертится целый поросоенок. Леонид РЯБКОВ.
Стоит палатка с пивом, никого вокруг. Да и какие пиво в осенней виноградной Молдове! Бокал вина — к месту, чтобы поздравить любимый город с праздником! С днем рождения, наш Кишинев!