В Омской области готовят к открытию огромный ледовый дворец

В физкультурно-оздоровительном учреждении в городе Калачинск уже завершили работы по заливке льда.

Источник: Комсомольская правда

Огромный спортивный комплекс для небольшого города Калачинска планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие пару месяцев. Фотографиями ледового дворца поделился сегодня, 14 октября, губернатор региона в своем телеграм-канале.

«В Калачинске завершены технические работы по строительству ледового дворца. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы и уже завершены работы по заливке льда», — говорится в сообщении телеграм-канала омского губернатора.

Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном».

По информации топ-менеджера региона, ввести спортивное сооружение в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной сможет принимать до 1300 человек в сутки.