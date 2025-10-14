В Омской области готовят к открытию огромный ледовый дворец

Огромный спортивный комплекс для небольшого города Калачинска планируется ввести в эксплуатацию в ближайшие пару месяцев. Фотографиями ледового дворца поделился сегодня, 14 октября, губернатор региона в своем телеграм-канале.
«В Калачинске завершены технические работы по строительству ледового дворца. Сейчас на объекте ведутся пуско-наладочные работы и уже завершены работы по заливке льда», — говорится в сообщении телеграм-канала омского губернатора.
Фото: телеграм-канал «Хоценко о важном».
По информации топ-менеджера региона, ввести спортивное сооружение в эксплуатацию планируется в IV квартале 2025 года. Физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовой ареной сможет принимать до 1300 человек в сутки.