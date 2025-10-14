Во Владимирской области прошла «Школа агротуризма»

Министерства предпринимательства и туризма и сельского хозяйства Владимирской области провели на площадке гостиничного комплекса «Владимир» акселерационную программу «Школа агротуризма». Мероприятие организовали в соответствии с задачами национального проекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона.
Участниками обучающего модуля стали сельхозтоваропроизводители, фермеры и представители туриндустрии. Они обсудили грамотное использование сельхозземель, маркетинговое продвижение агротуристических объектов, организацию событийного туризма, повышение качества сервиса и создание уникальных предложений, а также действующие и перспективные меры государственной и финансовой поддержки развития сельского туризма.
«Экономика впечатлений — это то, что сейчас двигает все регионы, и социально-экономическое развитие регионов в том числе зависит от развивающихся объектов туризма. Агросфера во Владимирской области имеет высокое значение. И мы очень рады, что большое количество наших предпринимателей и фермеров интересуются таким новым трендовым направлением, как агротуризм и сельский туризм. В его продвижении мы им обязательно поможем», — заверила министр предпринимательства и туризма региона Юлия Бояркина.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.