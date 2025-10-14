В Омской области объявлен режим «чёрного неба» первой степени опасности

По данным Обь-Иртышского УГМС, в Омской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия. С 19:00 14 октября до 08:00 15 октября на территории региона объявлен режим НМУ первой степени опасности.
Метеорологи предупредили, что в этот период будет ухудшаться способность воздуха к рассеиванию вредных примесей, что может повлиять на качество атмосферного воздуха. В связи с этим промышленные предприятия обязаны снизить уровень выбросов в атмосферу.
Омичам рекомендуется ограничить пребывание на улице и по возможности не открывать окна.