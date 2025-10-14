Медведев рассказал о мероприятиях ЕР в поддержку военнослужащих

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Три тысячи мероприятий в поддержку российских военнослужащих провела партия «Единая Россия» с начала этого года, сообщил председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
«С начала года было проведено три тысячи мероприятий по поддержке наших героев — и появились такие проекты, как “Жизнь после победы”, “По зову сердца”, “Ты не одна”. Это все очень хорошо», — сказал Медведев на пленарном заседании Всероссийского форума «Женского движения Единой России».
Он отметил, что женские клубы, все добровольцы и волонтеры, которые занимаются помощью участникам СВО в рамках женского движения, играют на поддержку фронта и семей военных.
«Для жен, матерей, дочерей, сестер наших бойцов это возможность действительно разделить переживания за своих близких. И здесь особенно важны женская сердечность и солидарность и просто взаимопонимание», — добавил Медведев.