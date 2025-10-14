Телевидение и радио временно отключат в Казахстане

В компании сообщили, что отключение связано с планово-профилактическими работами, которые проводятся ежеквартально. Они необходимы для дальнейшего обеспечения бесперебойного и качественного телерадиовещания.
«16 октября 2025 года с 03:00 до 17:00 будут проводиться планово-профилактические работы с закрытием сервисов на технических средствах спутниковой, цифровой и аналоговой эфирной сетей. Во время проведения работ будет временное приостановление ретрансляции телерадиоканалов по всей территории Казахстана», — предупредили в компании.
Сообщается, что в этот период также проводятся и дополнительные работы по модернизации технических средств.