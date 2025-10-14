В поселке Поныри под Курском открылась библиотека нового поколения

Библиотека поселка Поныри в Курской области начала работу после модернизации по нацпроекту «Семья». Учреждение превратилось в современное пространство для образования, творчества и патриотического воспитания молодежи, сообщили в министерстве культуры региона.
В обновленной библиотеке оборудованы зоны для чтения и лекций, игровые площадки для детей. Для пользователей и сотрудников учреждения установлена новая техника, включая компьютеры, мультимедийное оборудование, а также обеспечен высокоскоростной доступ в интернет. Особой гордостью библиотеки стала цифровая мультипликационная студия для творческого развития подрастающего поколения.
Важным элементом концепции библиотеки является специальная зона, посвященная военной истории. Она укомплектована материалами и литературой, подробно рассказывающей о героических страницах Курской битвы и подвиге советских солдат.
«Как отметили представители библиотечного сообщества и местные жители, преобразования позволили создать условия не только для комфортного чтения, но и для дистанционной работы, проведения культурно-просветительских мероприятий и творческих встреч. Уверен, обновленная библиотека готова стать современным центром притяжения для интеллектуалов и единомышленников, открывающим новые возможности для образования, творчества и диалога», — отметил временно исполняющий обязанности министра культуры Курской области Роберт Григорьян.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.