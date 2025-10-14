Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В селе Кондинском Курганской области построят фельдшерский пункт

Он адаптирован для маломобильных пациeнтов.

Установка модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) завершается в селе Кондинском Шатровского района Курганской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новое медучреждение будет обслуживать более 570 жителей Шатровского округа, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.

Объект оснащен системами отопления, водоснабжения и водоотведения. Внутренняя планировка медпункта включает процедурный и приемный кабинеты, санитарную комнату, адаптированную для маломобильных пациeнтов, а также просторную зону ожидания для пациентов.

Напомним, что ранее по поручению главы региона в Шатровском филиале Межрайонной больницы № 5 капитально отремонтировали детскую консультацию и частично обновили третий этаж, на данный момент завершается благоустройство прилегающей территории.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.