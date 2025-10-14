В селе Кондинском Курганской области построят фельдшерский пункт

Установка модульного фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) завершается в селе Кондинском Шатровского района Курганской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Новое медучреждение будет обслуживать более 570 жителей Шатровского округа, сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
Объект оснащен системами отопления, водоснабжения и водоотведения. Внутренняя планировка медпункта включает процедурный и приемный кабинеты, санитарную комнату, адаптированную для маломобильных пациeнтов, а также просторную зону ожидания для пациентов.
Напомним, что ранее по поручению главы региона в Шатровском филиале Межрайонной больницы № 5 капитально отремонтировали детскую консультацию и частично обновили третий этаж, на данный момент завершается благоустройство прилегающей территории.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.