Эксперт РОЦИТ призвал не отвечать на звонки мошенников

Современные мошеннические центры оснащены программами, которые анализируют тон речи и паузы, чтобы понять, как с вами лучше работать в будущем. Поэтому даже если вы смогли разыграть мошенника, он в любом случае будет иметь материал для последующей работы по вам. А еще он может обидеться и, например, отправить ваш номер в специальную программу, подписывающую ваш телефон на огромное количество рассылок. Круглосуточные SMS с интервалом раз в несколько минут точно не стоят даже самого смешного розыгрыша.