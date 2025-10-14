Ричмонд

Минск — Таиланд без пересадок: «Белавиа» запускает новые курортные рейсы

С 11 января стартуют рейсы на Пхукет — остров, который привлекает туристов живописными пляжами, рынками и самобытной культурой.

Источник: Смартпресс

Перелеты будут выполняться раз в 10−11 дней, время в пути составит около 10 часов туда и 11 часов обратно. Билеты можно приобрести в составе туристических пакетов у туроператоров.

Этой осенью «Белавиа» активно расширяет географию рейсов:

  • с 9 октября авиакомпания начала полеты на китайский остров Хайнань;
  • с 12 октября — на вьетнамский Фукуок,
  • с 28 октября стартуют рейсы на Шри-Ланку.

Хайнань: тропический рай Китая
Хайнань — главный тропический курорт Китая, притягивающий миллионы туристов круглый год. Здесь идеальные пляжи, современные отели и богатая природная экосистема. Остров активно развивается как зона беспошлинной торговли и международный деловой хаб. Рассказываем, как менялось это место от древней ссыльной провинции до центра роскошного отдыха и что делает его уникальным сегодня.
