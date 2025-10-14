Минск — Таиланд без пересадок: «Белавиа» запускает новые курортные рейсы

Перелеты будут выполняться раз в 10−11 дней, время в пути составит около 10 часов туда и 11 часов обратно. Билеты можно приобрести в составе туристических пакетов у туроператоров.
Этой осенью «Белавиа» активно расширяет географию рейсов:
- с 9 октября авиакомпания начала полеты на китайский остров Хайнань;
- с 12 октября — на вьетнамский Фукуок,
- с 28 октября стартуют рейсы на Шри-Ланку.
