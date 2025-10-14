В Тамбовской области построят зерновой терминал

Зерновой терминал с железнодорожной отгрузкой на станции Селезни появится в Тамбовской области в соответствии с задачами нацпроекта «Средства производства и автоматизации». Соответствующее соглашение о намерениях к сотрудничеству заключено между правительством региона и агрофирмой «Октябрьская», сообщили в областном правительстве.
Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по приемке, перевалке, хранению и железнодорожной отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур с грузооборотом до 500 тысяч тонн в год. Его строительство будет проходить в два этапа. В 2026 году планируется завершить первую очередь мощностью 15 тысяч тонн. Вторая очередь, рассчитанная на 10 тысяч тонн, будет введена в эксплуатацию в 2027 году.
«Мы сделали ставку на развитие железнодорожной инфраструктуры и отправку нашего зерна именно железнодорожным транспортом — это самый оптимальный, самый безопасный и дешевый способ доставки нашего зерна. Этот проект позволит резко увеличить производительность труда и перейти на круглосуточный режим отгрузки зерна, что в конечном счете увеличит пропускную способность этого зернового хаба и позволит в кратчайшие сроки вывозить зерно за пределы Тамбовской области в порты Российской Федерации», — отметил генеральный директор ГК «Октябрьское» Максим Жалнин.
По расчетам компании, новый терминал позволит довести суточную отгрузку до 60 вагонов, увеличить производительность труда на 50% после завершения второй очереди и поднять годовой грузооборот станции Селезни до 500 тысяч тонн. Кроме того, проект подразумевает создание дополнительных рабочих мест и увеличение налоговых поступлений в региональный бюджет.
Нацпроект «Средства производства и автоматизации» поможет заместить зарубежное промышленное оборудование и создавать качественные станки на территории нашей страны. За шесть лет предстоит повысить независимость в области выпуска отечественной продукции до 95%, обеспечить вхождение России в топ-25 по показателю плотности роботизации промышленности и разработать свыше 340 технологий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.