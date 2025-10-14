В Тамбовской области построят зерновой терминал

Проект предусматривает создание высокотехнологичного комплекса по приемке, перевалке, хранению и железнодорожной отгрузке зерновых, зернобобовых и масличных культур с грузооборотом до 500 тысяч тонн в год. Его строительство будет проходить в два этапа. В 2026 году планируется завершить первую очередь мощностью 15 тысяч тонн. Вторая очередь, рассчитанная на 10 тысяч тонн, будет введена в эксплуатацию в 2027 году.