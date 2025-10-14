Школьница родила ребенка в Актюбинской области

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией по данному факту возбуждено уголовное дело.
«Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», — отметили в Департаменте полиции Актюбинской области.
Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Сам ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции.