Школьница родила ребенка в Актюбинской области

«Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», — отметили в Департаменте полиции Актюбинской области.