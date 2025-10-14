Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Школьница родила ребенка в Актюбинской области

В Актюбинской области ученица девятого класса родила ребенка. Предполагаемый отец установлен — в рамках расследования его арестовали, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Источник: Getty Images

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицией по данному факту возбуждено уголовное дело.

«Подозреваемое лицо установлено и арестовано. В настоящее время ведется досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий, способствовавших совершению правонарушения», — отметили в Департаменте полиции Актюбинской области.

Проводится комплекс следственных и процессуальных мероприятий. Сам ход расследования находится на контроле у руководства департамента полиции.