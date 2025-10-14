В Орлове Кировской области масштабно обновили спортшколу

Капитальный ремонт спортивной школы завершили в городе Орлове Кировской области, что соответствует задачам госпрограммы «Спорт России». Об этом сообщили в управлении массовых коммуникаций региона.
За счет средств областного бюджета в учреждении заменили окна, систему отопления и сантехнику, отремонтировали большой и малый спортивные залы. Там также привели в порядок раздевалки и душевые, обновили фасад.
«Теперь у спортсменов в Орлове — современное, теплое, светлое и по-настоящему комфортное место для тренировок. Такие условия вдохновляют на победы и помогают расти настоящим чемпионам», — отметил министр спорта Кировской области Сергей Сулик.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.