Бояться не надо: сколько в Крыму заболевших вирусом Коксаки

На прошлой неделе в ряде СМИ распространилась информация о массовых вспышках вируса Коксаки в различных регионах России. Несмотря на оперативное опровержение Роспотребнадзора, эта новость вызвала беспокойство среди населения. О реальной ситуации с энтеровирусной инфекцией на полуострове в интервью «Крымской газете» рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления ведомства Дмитрий Крутиков.
По словам эксперта, вирус Коксаки является распространенным типом энтеровируса, который вызывает заболевания разной степени тяжести. Однако ситуация с заболеваемостью в Крыму остается контролируемой.
«Регистрируется преимущественно единичная заболеваемость, на уровне многолетних показателей. Показатель за 9 месяцев 2025 года составил 2,72 на 100 тысяч населения», — сообщил Крутиков.
Для сравнения, недельная заболеваемость COVID-19 в республике составила 2,5 на 100 тысяч.
КСТАТИ.
Источником инфекции является человек — как больной, так и бессимптомный носитель. Вирус передается через сырую воду, грязные руки, плохо вымытые овощи и фрукты, а также через загрязненные предметы.