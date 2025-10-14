Бояться не надо: сколько в Крыму заболевших вирусом Коксаки

На прошлой неделе в ряде СМИ распространилась информация о массовых вспышках вируса Коксаки в различных регионах России. Несмотря на оперативное опровержение Роспотребнадзора, эта новость вызвала беспокойство среди населения. О реальной ситуации с энтеровирусной инфекцией на полуострове в интервью «Крымской газете» рассказал заместитель руководителя Межрегионального управления ведомства Дмитрий Крутиков.