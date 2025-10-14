Ричмонд
На Ангарской улице в Москве появится дом по программе реновации

Рядом с ним проложат пешеходные маршруты и установят детские площадки.

Новостройку для расселения граждан, проживающих в аварийных домах, возведут на севере Москвы, сообщила председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству Юлиана Княжевская. Высокие темпы строительства жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«На территории площадью 1,33 гектара возведут дом для участников программы реновации. Новостройка с площадью квартир более 25 тысяч квадратных метров появится по адресу: улица Ангарская, владение 2. В ее составе также предусмотрено нежилое наземное пространство площадью свыше 13,5 тысячи квадратных метров — в нем разместят социальные, коммерческие и инфраструктурные объекты», — рассказала Княжевская.

Строительство здания на Ангарской улице станет частью комплексного обновления района. Территорию вокруг него благоустроят с учетом современных стандартов городской среды — там появятся зоны отдыха, зеленые насаждения, детские и спортивные площадки, а также удобные пешеходные маршруты.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.