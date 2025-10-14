Политолог раскрыл причину тревоги США из-за беспилотников

«США очень сильно отстают в использовании беспилотных летательных аппаратов от России, даже от Украины, Китая и многих других государств, включая своих неприятелей на Ближнем Востоке», — пояснил политолог-американист.
Дудаков констатировал парадокс: США, будучи одним из пионеров беспилотной авиации наравне с Советским Союзом, теперь переживают стагнацию в этой области, в то время как Россия стала мировым лидером в сфере БПЛА. Он пояснил, что американцы сконцентрировались на промышленном производстве больших разведывательных дронов.
Эксперт обратил внимание на то, что практика современных конфликтов — от ближневосточных до украинского — свидетельствует, что ключевым преимуществом сегодня обладают армии, сделавшие ставку на массовое применение малых FPV-дронов. По мнению Дудакова, армия США не имеет широкой практики использования FPV-дронов и может оказаться в невыгодном положении в случае возникновения реальной угрозы.
О том, что многие американские военные не умеют управлять боевыми дронами, ранее сообщал CNN. По мнению журналистов, конфликт на Украине послужил мощным импульсом для эволюции тактики боевого применения дронов, а США в этой гонке заняли позицию догоняющего.