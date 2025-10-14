Новомичуринский хлебозавод в Рязанской области нарастит производство

Новомичуринский хлебозавод ведет свою историю с 1 декабря 1983 года. В его ассортименте: хлеб, кондитерские, макаронные, сухарные и бараночные изделия, сахар-рафинад, ежегодно осваиваются новые виды продукции. Предприятие неоднократно участвовало в выставках, на которых было отмечено медалями и грамотами за качество продукции. Изделия хлебокомбината пользуются спросом не только в пределах Пронского и соседних районов Рязанской области, но и поставляется в 19 регионов России, а также крупные торговые сети.