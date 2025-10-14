Новомичуринский хлебозавод в Рязанской области нарастит производство

Основам бережливого производства обучат сотрудников Новомичуринского хлебозавода в Рязанской области, который стал участником федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в АНО «Агентство развития бизнеса Рязанской области».
Хлебозавод уже прошел очный отбор, на предприятии состоялось стартовое совещание, в ходе которого был определен состав рабочей группы, включающей специалистов организации, обозначены основные цели и задачи участия в федпроекте, обговорен и составлен план основных мероприятий. Использование системы бережливого производства позволит предприятию увеличить производительность труда без дополнительных инвестиций. Обучение пройдет под руководством экспертов Регионального центра компетенций.
Новомичуринский хлебозавод ведет свою историю с 1 декабря 1983 года. В его ассортименте: хлеб, кондитерские, макаронные, сухарные и бараночные изделия, сахар-рафинад, ежегодно осваиваются новые виды продукции. Предприятие неоднократно участвовало в выставках, на которых было отмечено медалями и грамотами за качество продукции. Изделия хлебокомбината пользуются спросом не только в пределах Пронского и соседних районов Рязанской области, но и поставляется в 19 регионов России, а также крупные торговые сети.
Отметим, на сегодняшний день уже 116 предприятий области охвачены мерами господдержки по повышению производительности труда. Узнать подробнее можно на ИТ-платформе производительность.рф.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.