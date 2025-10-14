В поселке Полетаево в Челябинской области оснастили детскую школу искусств

Детская школа искусств поселка Полетаево Сосновского района в Челябинской области приобрела новые музыкальные инструменты и методические материалы. Средства на закупку учреждение получило по нацпроекту «Семья», сообщили в районной администрации.
ДШИ оснастили пособиями для художественного отделения, мебелью, современным мультимедийным оборудованием для учебных аудиторий, нотной литературой. Художникам закупили муфельную электропечь для обжига керамики с трехсторонним нагревом, чучела, напольные мольберты с подсветкой.
Музыкальное отделение пополнилось десятью новыми инструментами: двумя акустическими пианино «Беларусь», пятью скрипками, саксофоном, домрой и балалайкой. Теперь в планах у Полетаевской школы искусств создание оркестра народных инструментов, участниками которого станут учащиеся и преподаватели.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.