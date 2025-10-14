«В связи с проведением работ на инженерных сетях до 18 октября полностью закрыто движение транспорта в районе дома 83 по улице Шаумяна (Советский район)», — сообщили городские власти.
Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
Движение по улице Шаумяна в Челябинске частично закроют, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
