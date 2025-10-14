Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 30 семей Неклиновского района Дона получили единовременные выплаты

Мера социальной поддержки направлена на помощь многодетным родителям.

Новой мерой социальной поддержки, единовременными выплатами для многодетных, воспользовались 27 семей Неклиновского района Ростовской области, что соответствует задачам нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в донском министерстве региональной политики и массовых коммуникаций.

«С 1 января 2025 года в Ростовской области действует новая мера социальной поддержки — единовременная выплата в размере 300 тысяч рублей. На сегодняшний день этой мерой поддержки уже воспользовались 27 семей Неклиновского района», — следует из сообщения.

Отмечается, что общий объем перечисленных средств составил 8,1 млн рублей. Ранее сообщалось, что свыше 500 семей Дона в 2025 году получили средства земельного сертификата. Размер выплаты составляет 583 104 рубля. Такой сертификат может быть направлен на приобретение жилья на первичном и вторичном рынке, строительство жилого дома, внесение паевого взноса в жилищный кооператив, погашение жилищного кредита или займа.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.